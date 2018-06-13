Анджелина Джоли показала своего двойника из России
Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая снимется в продолжении "Малефисенты", опубликовала на своей странице в Instagram снимок девушки, которая похожа на звезду, как родная сестра-близнец.
Актриса вызвала шквал восторженных комментариев пользователей сети и спровоцировала десятки вопросов.
Подписчики звезды удивленно интересовались, это случайно не сестра или родственница экс-супруги Брэда Питта.
На снимке - россиянка Регина Кова.
"Невероятно. Вы можете в это поверить?", - написала Анджелина Джоли.
Фото: angelinajolieofficial/Instagram
Известно, что Регина Кова живет в Москве и работает моделью. Схожесть манекенщицы с голливудской актрисой придает ей еще большей популярности.
Поэтому девушка создала свой блог и не скрывает своего восхищения от особенности своей внешности.
Стоит отметить, что на некоторых снимках россиянка действительно очень сильно напоминает Анджелину Джоли.
Фото: risha_kova
Фото: risha_kova
Фото: risha_kova
Как сообщала "Страна", Джоли встретила 43-й День рождения на аттракционах с детьми.
Напомним также, что Джоли закрутила роман со звездой Marvel на 5 лет младше себя.