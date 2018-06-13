Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая снимется в продолжении "Малефисенты", опубликовала на своей странице в Instagram снимок девушки, которая похожа на звезду, как родная сестра-близнец.

Актриса вызвала шквал восторженных комментариев пользователей сети и спровоцировала десятки вопросов.

Подписчики звезды удивленно интересовались, это случайно не сестра или родственница экс-супруги Брэда Питта.

На снимке - россиянка Регина Кова.

"Невероятно. Вы можете в это поверить?", - написала Анджелина Джоли.

Фото: angelinajolieofficial/Instagram

Известно, что Регина Кова живет в Москве и работает моделью. Схожесть манекенщицы с голливудской актрисой придает ей еще большей популярности.

Поэтому девушка создала свой блог и не скрывает своего восхищения от особенности своей внешности.

Стоит отметить, что на некоторых снимках россиянка действительно очень сильно напоминает Анджелину Джоли.

Фото: risha_kova

Фото: risha_kova

Фото: risha_kova

Как сообщала "Страна", Джоли встретила 43-й День рождения на аттракционах с детьми.

Напомним также, что Джоли закрутила роман со звездой Marvel на 5 лет младше себя.