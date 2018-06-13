В Администрации президента Украины заявили, что Антикоррупционный суд должен начать работу не позднее начала 2019 года.

Об этом сказал заместитель главы Администрации Президента Алексей Филатов во время VI Международного судебно-правового форума, передает УНН.

"Осталось создать институциональные составляющие - Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, осталось создать Высший Антикоррупционный суд. И на этом, думаю, институциональная составляющая судебной реформы должна завершиться. Ожидать этого следует не позднее чем на начало 2019 года, в зависимости от того, как Высшая квалификационная комиссия и Высший совет правосудия смогут спланировать и организовать свою работу", - сказал заместитель председателя АП.

11 июня Президент Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде, который ранее приняла Верховная Рада.

Ранее "Страна" сообщала, что глава НАБУ считает, что Антикоррупционный суд можно создать за полгода.

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