В Кривом Роге водители остановили движение из-за птенца фазана, который не успел перейти дорогу.

Об этом сообщает ИА "Мост-Днепр".

"Сегодня в городе Кривой Рог возле пожарной части семейство фазанов пыталось перейти дорогу. Один из птенцов не успел за мамой и остался на проезжей части. Водители остановили движение и помогли семье воссоединиться снова, тем самым спасли маленькую жизнь. Спасатели Днепра, которые ехали в пожарную часть Кривого Рога, стали свидетелями инцидента и благодарят спасителя за помощь птицам", - рассказала очевидец события, пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

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