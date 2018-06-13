В Киеве возле станции метро "Берестейская" двое мужчин начали выяснять отношения, изрядно перебрав со спиртным. В результате конфликта один из них достал из кармана нож и ударил оппонента. Начато уголовное производство. Об сообщает пресс-служба полиции Киева.

Пострадавшего госпитализировали в стационар с ножевыми ранениями грудной клетки и живота. Скорую помощь вызвали прохожие.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и опросила свидетелей. И уже через несколько минут патрульные сообщили о задержании подозреваемого мужчины.

"Нам известно, что мужчины познакомились на улице и решили вместе выпить спиртного. Впоследствии между ними возник конфликт, а дальше - драка, во время которой пострадавший получил ножевые ранения. После преступления мужчина скрылся, но прохожие успели запомнить приметы и своевременно предоставить их", - отметили в полиции.

В порядке ст. 208 УПК Украины правоохранители задержали местного жителя, который в содеянном сознался.

Следователи начали уголовное производство по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Как сообщала "Страна", в Киеве мужчина с ножом попытался ограбить кредитное заведение на Дорогожичах.

Напомним также, что девушка с ножом отправила в киевскую больницу двух человек.