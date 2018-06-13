Сегодня рано утром, 13 июня, в Харькове неизвестные взорвали банкомат Ощадбанка и забрали из него все деньги.

Об инциденте сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"13 июня около 04:00 в Немышлянский отдел полиции поступило сообщение о том, что произошел взрыв в банкомате, расположенном на улице Краснодарской", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. По заключению специалистов взрывотехнического управления областного главка полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Неизвестные завладели денежными средствами, сумма которых устанавливается.

Фото: hk.npu.gov.ua

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Информацию внесли в Журнал единого учета заявлений и правонарушений Немышлянского отдела полиции. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Отмечается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства и личности, причастные к происшествию.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове взорвали и "обчистили" банкомат.

Также в Харькове в академии будущих ветеринаров взорвали банкомат.