Командующий Операцией объединенных сил на Донбассе Сергей Наев не исключил возможности применения авиации на востоке Украины.

Об этом он сказал в интервью УНН.

"При необходимости мы готовы применить весь спектр имеющегося вооружения", - сказал Наев, отвечая на вопрос, возможно ли применение силами ООС на Донбассе авиации и в каких случаях.

Также он отметил, что командирам предоставлено право самостоятельно принимать решения относительно ответа на обстрелы.

"Мы готовы к развитию любых событий. Повышение наших боевых возможностей становится сдерживающим фактором для дальнейших активных действий противника", - сказал Наев.

Напомним, что в Докучаевске во время обстрела в своем кабинете ранена сотрудница КП "Вода Донбасса".

Как сообщала "Страна", министры "нормандской четверки" 1,5 часа обсуждали судьбы политзаключенных.