Председатель Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) Виталий Грушковский попался на пьяной езде и неправдивой декларации.

Об этом сообщает bihus.info.

В марте 2018 года полиция остановила руководителя КДКП Виталия Грушковского на дороге под Винницей. В протоколе патрульный указал, что председатель комиссии управлял автомобилем пьяным. Грушковский отрицал это, однако пройти освидетельствование на месте отказался. Зато позже сделал это самостоятельно, без присутствия полицейских, и получил справку из больницы о трезвости.

Суд принял это во внимание и оправдал прокурора, хотя такая медицинская справка, составленная при отсутствии полиции, по законодательству, является недействительной. Сам суд, где состоялось рассмотрение дела, был избран при странных обстоятельствах. В протоколе патрульный отметил, что дело будет слушаться в Винницком городском суде. Однако, в последний момент его передали в Калиновский районный суд, якобы из-за проживания Грушковского в Калиновке.

Председатель КДКП работает в Киеве, где, по данным декларации 2017 года, арендовал квартиру на Дарнице. Никакого имущества в Калиновке Грушковский ранее не декларировал. Журналисту программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" председатель КДКП объяснил это так: "Я арендовал там (в Калиновке – Прим.Ред.) дом в этом году".

А вот патрульным, которые его остановили, Грушковский указал киевский адрес: дом в центре, на улице Коновальца. Такого помещения тоже нет в его декларации за 2017 год. Как оказалось, у председателя КДКП появилось новое жилье и в столице, а в квартире на Дарнице он больше не живет.

Кроме этого, Грушковский начал ездить на новой Toyota Camry. Машина приобретена в начале 2018-го и записана на Наталью Онипко. Грушковский назвал ее своей родственницей. Женщина, по словам прокурора, предоставила ему иномарку в бесплатное пользование. На этом автомобиле и остановили патрульные руководителя КДКП, после чего составили протокол за вождение в нетрезвом состоянии. Позже журналисты зафиксировали этот автомобиль с Грушковским в Киеве, под зданием квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, где работает прокурор.

Комиссия во главе с Грушковским за год работы уволила шесть прокуроров за нетрезвое вождение, трем запретила повышение, а одному выписала выговор.

Фото: bihus.info

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