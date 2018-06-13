В министерстве временно оккупированных территорий и переселенцев заявили, что освобожденным из плена украинцам, начали выплачивать деньги.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Деньги освобожденным из плена начали выплачивать на прошлой неделе в Донецкой и Львовской областях. Помощь получат все в ближайшее время, утверждает начальник управления по вопросам переселенцев и гуманитарного сотрудничества МинВОТ Ирина Калупаха.

Освобожденные не будут получать помощь в один день, поскольку они обращались в разное время за выплатами.

По данным волонтеров, в Донецкой области освобожденные из плена получили из местного бюджета по 50 тысяч, а в Луганской и Львовской по 8 тысяч гривен, рассказывают волонтеры.

Кабмин в конце января 2018 года принял решение выплатить по 100 тысяч гривен помощи каждому, освобожденному из плена сепаратистов. Речь шла про освобожденных в декабре 2017 года.

Напомним, что ранее Геращенко объяснила, почему освобожденные из плена украинцы не получили обещанных 100 тыс гривен.

Как сообщала "Страна", компенсацию пленным и заложникам на Донбассе предлагают начислять по минимальной зарплате.