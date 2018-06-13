В Китае рыбак выловил необычную рыбину, с головой напоминающей голубиную. Его улов сняли на видео прохожие.

Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина рыбачил в районе города Гуйан на юге Китая, и вытащил из воды рыбу с необычной формой головы.

Прохожие, которые заметили рыбину, принялись снимать ее на смартфоны.

Судя по форме, китаец мог выловить белого амура. Но точно узнать, какая же рыба попалась в сети, уже не получится, поскольку рыбак пожалел свою необычную добычу и выпустил ее обратно в реку.

Напомним, что видео, на котором рак откусил себе клешню, чтобы сбежать из кипящей кастрюли, стало вирусным.

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