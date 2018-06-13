В Китае поймали странную рыбу, с головой как у голубя. Видео
В Китае рыбак выловил необычную рыбину, с головой напоминающей голубиную. Его улов сняли на видео прохожие.
Об этом сообщает The Mirror.
Мужчина рыбачил в районе города Гуйан на юге Китая, и вытащил из воды рыбу с необычной формой головы.
Прохожие, которые заметили рыбину, принялись снимать ее на смартфоны.
Судя по форме, китаец мог выловить белого амура. Но точно узнать, какая же рыба попалась в сети, уже не получится, поскольку рыбак пожалел свою необычную добычу и выпустил ее обратно в реку.
Напомним, что видео, на котором рак откусил себе клешню, чтобы сбежать из кипящей кастрюли, стало вирусным.
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