В Черкасской области, после этно-фестиваля, произошла масштабная драка, зачинщиками которой стали известные люди – депутаты и экс-сотрудники правоохранительных органов. От их рук пострадала супружеская пара.

Об этом сообщает ТСН.

Адвокат Инна Патрикеева уже третий день не встает с кровати в палате интенсивной терапии в отделении неврологии. Ей трудно говорить, но основное женщина уже сообщила - ее избили депутаты поселкового и районного совета города Христиновка.

"Я сказала, что я имею право снимать. Ей это не понравилось, это вызвало агрессивную реакцию, и в результате я получила несколько ударов по голове. К ней подключилась подружка", - рассказала пострадавшая.

На соседней койке лечится ее муж Константин Сидорук - бывший следователь СБУ, а теперь фермер.

Три дня назад он сделал замечание компании, злоупотреблявшей спиртными напитками в центральном парке города, из-за этого и пострадал. "На мое замечание, что недопустимо распивать спиртные напитки, люди ответили агрессивным поведением и начали двигаться в мою сторону с проявлениями агрессии. Потом жена депутата областного совета Олега Баштана начала избивать жену, и ее примеру последовали ее подружки", - пересказал ход событий пострадавший.

Мужчина уже выложил в сеть видео, которое супруги успели отснять на месте событий. Там видно, как в парке появились несколько дорогих автомобилей, рядом с ними накрыли праздничный стол, за которым сидели депутаты районного совета Анатолий Бордун и Виталий Паламарчук, горсовета Евгений Кулибаба и областного совета Олег Баштан.

После того, как им сделали замечание, одна из женщин из компании депутатов ударила Инну, после чего завязалась массовая драка. Вскоре выяснилось, что эту женщину зовут Елена Шевчук, и она гражданская жена депутата Баштана. К избитой уже Патрикеевой подошел бывший милиционер Коломиец и ударил женщину по лицу, после чего она потеряла сознание.

"Пока она там лежала, они поливали ее пивом. Постоянно. Типа, хотели привести ее в чувство", - рассказал Сидорук. В больницу Инну и Константина привезли одной машиной с Еленой Шевчук. Пока санитары приводили одну из женщин в себя, другая начала рассказывать, что Сидорук выбил ей зубы. Заместитель главного врача Христиновской больницы состояние супругов оценил как "средней тяжести", тогда как состоянию Елены названия подобрать не смог.

Фото: tsn.ua

"Третья больная отказалась от госпитализации и покинула больницу", - констатировал он. Однако уже через несколько дней ее муж сообщил, что женщине сразу в двух местах сломали челюсть. "Ей сделали уже операцию, было хирургическое вмешательство. Возможно, будут делать второе, и я никому этого не желаю. Все документы вы получите", - пообещал политик.

На вопрос же, как Елена со сломанной челюстью улыбалась и показывала целые зубы, депутат ответил так: "Она сильный человек, мужественный человек, патриотка, и она не будет перед подонками там плакать".

Версия Баштана отличается от той, которую рассказали пострадавшие. По словам депутата, в парке была не банальная пьянка, а культурное мероприятие. "Мы проводили замечательный фестиваль, фестиваль для деток. Фестиваль, цель которого, чтобы наши дети росли, как украинцы. Чтобы любили Украину, чтобы знали свой этнос, культуру", - рассказал он. Этой версии придерживается и председатель районного совета Анатолий Бордун.

"После фестиваля убрали территорию, я посмотрел, посидел, поблагодарил и уехал. Я не видел, чтобы кто-то пил. На столе был лимонад и минеральная вода", - заявил он. Другие депутаты – участники инцидента от комментариев воздержались.

Полиция же Христиновки расследует целых три производства - одно по заявлению от Патрикеевой, другие от депутатов-драчунов.

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