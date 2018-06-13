В среду, 13 июня, выпускники пройдут тестирование ВНО по химии. После этого основная сессия ВНО завершится.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Само внешнее независимое оценивание начнется в 11:00.

На исполнение сертификационной работы по химии отведено 150 минут. Общее количество заданий в тесте - 52. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания - 80.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.

Напомним, что ранее Украинский центр оценивания качества образования дал разъяснения по результатам ВНО по английскому языку после многочисленных жалоб.

Как сообщала "Страна", 8 июня выпускники сдавали тесты ВНО по географии.