Евросоюз и НАТО поздравили Грецию и Македонию с достижением соглашения о новом названии бывшей югославской республики.

"Мы искренне поздравляем премьер-министров Алексиса Ципраса и Зорана Заева за их решимость и лидерство в достижении этого исторического соглашения между их странами. Это достижение принадлежит лидерам двух стран и их командам, но прежде всего это касается всех граждан обеих стран и Европы в целом", - говорится в сообщении на сайте Службы внешних действий ЕС.

В заявлении также говорится о том, что Совет ЕС в июне может принять рекомендацию от 17 апреля о начале переговоров с Македонией о вступлении в блок.

"Это не только заслуживает внимания в знак признания значительных результатов реформ в стране, но это существенно будет способствовать полному осуществлению соглашения в интересах обеих стран, региона и нашего Союза в целом", - отмечается в заявлении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также поздравил две страны с разрешением длительного спора, говорится на сайте НАТО.

"Теперь я призываю обе страны финализировать соглашение, достигнутое двумя лидерами. Это поставит Скопье на путь к членству в НАТО. И это поможет укрепить мир и стабильность на Западных Балканах", - заявил Столтенберг.

Напомним, Афины и Скопье договорились о том, что БЮРМ будет переименована в Республику Северную Македонию.

Спор о названии Македонии длился с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая до того носила название Социалистическая республика Македония, что не вызвало сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считала, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.

Поэтому длительное время блокировалось вступление Македонии в ЕС и НАТО. В 2008 году на саммите НАТО рассматривался вопрос приглашения Македонии в НАТО, поскольку она выполнила все требования, однако спор с Грецией затормозил процесс.

Ранее "Страна" сообщала, что Македония готова сменить название, чтобы Греция открыла дорогу стране в ЕС и НАТО.

Также тысячи македонцев протестовали против нового названия страны.