В среду, 13 июня, в Оболонском районе Киева в результате прорыва трубопровода сорвало часть асфальта.

Об этом сообщает "112 Украина".

На улице Северной Оболонского района произошел прорыв трубопровода, в результате которого сорвало часть асфальта. По состоянию на данный момент коммунальщики прорыв ликвидировали и начали ремонтировать дорожное покрытие.

В результате прорыва улица была перекрыта. Там были установлены ограждения и ограничительные знаки. Машины были вынуждены объезжать улицу, большинство из них ехали по тротуару.

Напомним, что в Киеве машина зависла колесом над метровой ямой, вымытой после прорыва трубы.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Святошино прорвало трубу и затопило улицу. Фонтан прикрыли досками.