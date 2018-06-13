Нидерланды одобрили соглашение с Украиной, которое должно облегчить возможное преследование лиц, ответственных за крушение Boeing рейса МН-17 в 2014 году на Донбассе.

Об этом сообщает DW.

Договор закрепляет положение о том, что судебный процесс состоится в нидерландском суде, скорее всего, в Гааге. При этом, если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденных не выдадут Нидерландам.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что одобрение соглашения - важный шаг на пути к привлечению подозреваемых к суду.

В результате крушения рейса MH-17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек, большинство из них граждане Нидерландов.

Напомним, что Евросоюз призвал Россию взять ответственность за крушение МН-17 на Донбассе.

Как сообщала "Страна", Австралия выделит $50 миллионов на расследование крушения МН-17 на Донбассе.