Дональд Трамп отреагировал на реплику американского актера Роберта де Ниро, заявившего со сцены " Fuck Trump".

В своем Twitter он назвал его "человеком с низким IQ" и "ударенным".

"Роберт Де Ниро, человек с низким IQ, получил слишком много ударов в голову от боксеров в фильмах", - написал президент США.

Он добавил, что смотрел на выступление актера и надеялся, что тот "поехал" от удара, но вряд ли.

Трамп добавил, что сейчас экономика США в наилучшем состоянии за всю историю, поэтому его нельзя подвергать критике. "Проснись!" - завершил президент.

Фото: twitter.com

Напомним, что де Ниро раскритиковав Дональда Трампа в прямом эфире во время вручения наград премии Tony Awards, которая состоялась 11 июня в Нью-Йорке. 74-летний актер дважды выругался в адрес президента США.

"Я собираюсь вот что сказать. Fuck Trump. Теперь все не так хорошо с Трампом. Только Fuck Trump", - заявил де Ниро.

Как сообщала "Страна", во время предвыборной компании Дональд Трамп на еще одно оскорбление актера назвал его клоуном.