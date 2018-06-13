Ситуация вокруг украинского телеканала 112 Украина, может оказаться в центре внимания евроатлантических структур.

Так, Европейская федерация журналистов призвала руководство Украины положить конец притеснениям свободы слова и обратится в Совет Европы в случае политического решения по лицензии "112 Украина". Соответствующее обращение было сделано на ежегодном собрании международной организации в Лиссабоне.

Об этом рассказал генеральный секретарь федерации Рикардо Гутьеррес.

"Мы достаточно обеспокоены ситуацией со свободой слова в Украине. Мы проводили ежегодную встречу в Лиссабоне (Португалия). 17 делегаций журналистов из Европы проголосовали за то, что Украина наступает на свободу слова журналистов", - заверил Гутьеррес, отметив, что угрозы исходят от официальных лиц.

"Это довольно опасно, когда это говорят представители власти. Это действительно проблема. Европейская федерация журналистов на этой встрече призвала руководство Украины положить этому конец", - рассказал он.

Ранее телеканал обратился к Европейской федерации журналистов относительно скандальных заявлений главы Нацсовета Юрия Артеменко об отказе в продлении лицензии телеканалу "112 Украина", сделанных еще до подачи телеканалом всех документов на продление лицензии.

Рикардо Гутьеррес прокомментировал эту ситуацию так: "Как по мне, это официальное заявление председателя Нацкомиссии, то, что они готовы принять политическое решение, потому что если ты можешь сказать журналистам перед тем, как вообще зачитать официальный ответ, это, по-моему, политическое решение, несправедливое и нечестное".

Генсек добавил, что в федерации надеются на справедливое решение со стороны Нацсовета: "Если нет, то мы будем оспаривать его и выставлять на онлайн-платформе Совета Европы для того, чтобы защитить журналистику. Я точно не знаю причину, но я надеюсь, что все будет решено справедливым и честным путем".

Гутьеррес убежден, что "112 Украина" имеет право на лицензию наряду с другими медиа в Украине.

"И это утверждение не показывает политической воли быть справедливыми и честными. Надеемся, что все изменится и решение будет положительным. В противном случае мы отреагируем немедленно", - пообещал он.

Напомним, Нацсовет уже 34 раза отказывал телеканалу "112 Украина" в переоформлении концепции вещания на информационную. А на основании формального нарушения накладывал на "112 Украина" предупреждения и штрафы. Такие действия регулятора украинские и международные эксперты расценивают как давление на телеканал и свободу слова в стране.

Отметим, телеканал "112 Украина" обратился к главе Нацсовета Юрию Артеменко с открытым письмом, где потребовал его увольнения.

Ранее "Страна" рассказывала, что НСЖУ заявил о солидарности со "112 каналом".