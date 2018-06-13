Арабская коалиция начала атаку с моря и воздуха на крупнейший порт Йемена - СМИ
По данным СМИ, в Йемене войска коалиции во главе с Саудовской Аравией и правительственные силы начали атаку на крупнейший порт страны, контролируемый хуситами, Ходейду.
Об этом сообщает телеканал Al Arabia.
Очевидцы сообщают о взрывах в пригороде Ходейды.
Официальные власти Йемена стягивали к порту свои силы в последнее время. Войска коалиции поддерживают их с моря и с воздуха.
11 июня, по данным СМИ, в районе Ходейды погибли около 600 человек во время столкновений.
В ООН предупреждали, что осада и атака на город может поставить под угрозу жизнь 250 тысяч человек, оставив их без еды и медпомощи.
Гражданская война в Йемене длится с 2014 года. Официальную власть в стране поддерживает коалиция во главе с Саудовской Аравией, за повстанцев-хуситов выступает Иран.
Напомним, что после авиаудара саудитов в Йемене погиб глава правительства хуситов.
Как сообщала "Страна", экс-президент Йемена, где идут бои, призвал к восстанию против хуситов по всей стране.