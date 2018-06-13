Контрразведка США посоветовала американцам, которые едут в Россию на ЧМ-2018, не брать с собой электронные устройства, поскольку их могут взломать хакеры или российское правительство.

Об этом сообщает Reuters.

Глава управления национальной контрразведки США Уильям Эванина заявил, что если болельщики планируют взять с собой мобильный телефон, ноутбук, карманный компьютер или другое электронное устройство, им нужно помнить, что любые данные на этих устройствах, особенно личная информация, могут быть доступны российскому правительству или киберпреступникам.

Он посоветовал брать в поездку временное устройство и вынимать из него батарейки при выключении.

По его словам, наибольшему риску подвергаются высокопоставленные бизнесмены и государственные чиновники.

Британская разведка издала похожие предупреждения для болельщиков, которые собираются поехать в Россию.

Ранее "Страна" публиковала расписание игр, результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.

Как сообщала "Страна", Европарламент примет резолюцию о дипломатическом бойкоте ЧМ - 2018 в России.