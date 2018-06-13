Спецпрокурора Роберта Мюллера суд обязал до пятницы, 15 июня, назвать всех лиц и организации, которые по данным следствия были задействованы в лоббизме бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

Об этом сообщает издание Politico.

Согласно решению федерального судьи США Эми Берман Джексон Роберт Мюллер должен предоставить защите Пола Манафорта имена бывших европейских политиков, участвовавших в кампании влияния правительства экс-президента Украины Виктора Януковича в США в прошлом. А также назвать список лиц, на чьи показания Манафорт якобы пытался повлиять на протяжении последних месяцев.

Журналисты назвали такое решение победой команды защитников Манафорта. Оно позволит подготовиться к суду, назначенному на 17 сентября.

Манафорта обвиняют в отмывании через оффшоры до $30 млн, уклонении от уплаты налогов и банковском мошенничестве. Его начали подозревать после встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая, по данным американских СМИ, может быть связана со спецслужбами РФ.

Также его обвиняют в попытках препятствовать правосудию, даче ложных показаний, сговоре с целью помешать властям и сговоре с целью отмывания денег

Напомним, что в США суд отказался снять с Манафорта обвинения, выдвинутые прокурором.

Как сообщала "Страна", 15 июня Окружной суд Вашингтона выдвинет новые обвинения против Пола Манафорта .