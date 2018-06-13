В отчете о финансовой стабильности НБУ сообщили, что доходность строительства жилья в Украине в среднесрочной перспективе уменьшится из-за роста конкуренции и себестоимости.

Об этом пишет "Интерфакс Украина".

Также среди причин роста конкуренции – сокращение количества участков под застройку и новые государственные строительные нормы, ограничивающие плотность застройки.

Несмотря на это, предложение все еще значительно превышает спрос, хотя есть основания ожидать его замедления

Цены на рынке жилья стабилизировались впервые за последние четыре года. Старое жилье продолжает дешеветь: по итогам марта-2018 средняя цена 1 кв. м жилья в Киеве на вторичном рынке снизилась на 2% в долларовом эквиваленте по сравнению с 2017 годом (на 14% - в эквиваленте евро).

Цены на первичном рынке в долларовом эквиваленте выросли на 1% к предыдущему году, в гривне – практически не изменились.

В первом квартале 2018 года объем введенного в эксплуатацию жилья снизился на 15% по сравнению с 2017 годом и составил 975 тыс. кв. м. Более 43% нового жилья в многоквартирных домах пришлось на Киев и Киевскую область, на втором и третьем местах – Одесская и Львовская области.

Напомним, что украинцам могут официально разрешить стеклить балконы.

Как сообщала "Страна", в Украине хотят запретить мусоропроводы в многоэтажках.