В Киеве в Гидропарке утонул мужчина, тело которого обнаружили в Венецианском проливе.

Об этом сообщает "Информатор".

Трагедия произошла около 20:30. По словам очевидцев, парень пытался переплыть пролив. Но на середине водоема он начал тонуть.

Пляжные спасатели, которые дежурили на берегу, к этому времени уже закончили работать. Пока начали искать пострадавшего было уже поздно.

Водолазы ГосЧС искали утонувшего на дне. Спустя час его обнаружили на глубине 5 метров в 15 метрах от берега.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, что в Киеве официально открыли купальный сезон на 13 пляжах.

Как сообщала "Страна", в Ровенской области полиция расследует несчастный случай: во время туристического похода утонула 12-летняя школьница.