По итогам саммита в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменялись предложениями о визите и приняли приглашения друг друга.

Об этом пишет ЦТАК.

"Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а Трамп пригласил Ким Чен Ына приехать в США. Это послужит еще одним важным событием для отношений КНДР и США",- сообщает северокорейское агентство.

Главным итогом общения лидера Северной Кореии и президента США стал обмен гарантии безопасности от США на отказ от ядерного оружия Северной Кореей.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против Северной Кореи останутся в силе, несмотря на успех саммита в Сингапуре.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трампа в своем Twitter поместил нарезку важных моментов его встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре, начиная от приезда до знакового рукопожатия лидеров США и КНДР, от их выступления перед журналистами до подписания первых документов.