В среду, 13 июня, синоптики обещают дожди на севере и в центре. В остальных регионах = солнечная погода. Днем от +21 до +32, в зависимости от региона.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +22…+27. Без осадков.

На севере днем +21…+24. Дождь.

В центре днем воздух прогреется до +23…+26. Дождь

На востоке днем +22…+31. В Харьковской и Днепропетровской области возможен дождь.

На юге днем +28…+32. Без осадков.

В Киеве 13 июня дневная температура составит +24…+26. Дождь.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 11 по 18 июня.

Как сообщала "Страна", климатологи назвали самый теплый и самый холодный дни календарной зимы в Киеве.