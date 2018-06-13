На юге и востоке обещают жару до 32 градусов
В среду, 13 июня, синоптики обещают дожди на севере и в центре. В остальных регионах = солнечная погода. Днем от +21 до +32, в зависимости от региона.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе днем +22…+27. Без осадков.
На севере днем +21…+24. Дождь.
В центре днем воздух прогреется до +23…+26. Дождь
На востоке днем +22…+31. В Харьковской и Днепропетровской области возможен дождь.
На юге днем +28…+32. Без осадков.
В Киеве 13 июня дневная температура составит +24…+26. Дождь.
Фото: meteo.gov.ua
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 11 по 18 июня.
Как сообщала "Страна", климатологи назвали самый теплый и самый холодный дни календарной зимы в Киеве.
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