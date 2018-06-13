Илон Маск разослал электронные письма сотрудникам компании, в которых сообщил о скором увольнении 9% работающих в Tesla Motors.

Как сообщает агентство Reuters, письмо предназначалось для внутреннего пользования, однако попало в прессу.

Необходимость увольнений Маск объяснил изменениями в структуре компании, призванными сократить расходы и попытаться выйти на прибыльность. Решение миллиардер назвал сложным и пообещал, что сокращения не коснутся тех, кто занят непосредственно производством нового седана Model 3.

По данным на декабрь прошлого года, в компании Tesla Inc. трудились 37 543 человека с постоянной зарплатой.

В апреле этого года акции Tesla упали на 5%. Причиной стало смертельное ДТП с одним из автомобилей компании, работавшим на автопилоте, а также шутки Маска о скором банкротстве.

О Model 3 Маск рассказал в конце мая. Он пообещал, что это будет седан стоимостью около $78 тыс. с двумя двигателями.

Как сообщала "Страна", Илон Маск заявил, что бюджетный электроавтомобиль Model 3 может разорить Tesla.