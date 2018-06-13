В Париже задержали мужчину, облившего заложников бензином
В столице Франции полиция арестовала мужчину, который захватил заложников в 10-м округе города и облил их бензином.
Об этом сообщает Figaro.
Удерживаемые им люди спасены, их жизни ничто не угрожает.
По предварительной информации, спецназ штурмом взял здание, в котором находился преступник.
Имя нападавшего пока не называется, как и его мотивы.
Мэр Парижа Анн Идальго, а также глава МВД Франции Жерар Коллон поблагодарили полицию и спасателей за проявленный профессионализм и выдержку.
Захват заложников в столице Франции произошел вечером 12 июня. Неизвестный мужчина вошел в здание, в котором находится офис рекламной компании Mixicom, работающей с известными блогерами, размещающими записи на YouTube. Он притворился разносчиком еды и захватил в заложники двух человек, которых облил бензином и пригрозил поджечь.
Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида мужчина взял в заложники и убил четырех детей, двое из которых были его собственными.
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