В столице Франции полиция арестовала мужчину, который захватил заложников в 10-м округе города и облил их бензином.

Об этом сообщает Figaro.

Удерживаемые им люди спасены, их жизни ничто не угрожает.

По предварительной информации, спецназ штурмом взял здание, в котором находился преступник.

Имя нападавшего пока не называется, как и его мотивы.

Мэр Парижа Анн Идальго, а также глава МВД Франции Жерар Коллон поблагодарили полицию и спасателей за проявленный профессионализм и выдержку.

Захват заложников в столице Франции произошел вечером 12 июня. Неизвестный мужчина вошел в здание, в котором находится офис рекламной компании Mixicom, работающей с известными блогерами, размещающими записи на YouTube. Он притворился разносчиком еды и захватил в заложники двух человек, которых облил бензином и пригрозил поджечь.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида мужчина взял в заложники и убил четырех детей, двое из которых были его собственными.

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