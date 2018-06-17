Зачисление средств международных финансовых организаций на текущие счета субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода, теплоснабжения, открытые банками в национальной или иностранной валютах, и использование таких средств на реализацию инвестиционных проектов (мероприятий) в соответствующих сферах осуществляется согласно условиям заключенных договоров с международными финансовыми организациями (МФО). Запрещено обращение взыскания и наложение ареста на такие средства и на средства на текущих счетах со специальным режимом использования.

Соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета обращения взыскания и наложения ареста на средства субъектов хозяйствования в сферах тепло-, водоснабжения и водоотвода, полученные от международных финансовых организаций на реализацию инвестиционных проектов (мероприятий) в Украине" официально опубликован в "Голосе Украины" от 12 июня 2018 года и вступит в силу 13 июня.

Соответствующие изменения внесены в законы "О питьевой воде, питьевом водоснабжении и водоотводе", "О теплоснабжении".

В Законе "Об исполнительном производстве" установлен запрет на обращение взыскания и наложение ареста на денежные средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС, на средства, находящиеся на текущих счетах со специальным режимом использования и на специальном счете эксплуатирующей организации (оператора) в соответствии с Законом "Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности", на средства, находящиеся на текущих счетах субъектов хозяйствования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотвода, если такие средства привлечены от МФО на реализацию инвестиционных проектов (мероприятий) в Украине, а также на средства на других счетах должника, наложение ареста и/или обращение взыскания на которые запрещено законом.

Также установлено, что владелец специального счета для кредитных средств обеспечивает контроль и несет ответственность за их целевое использование согласно условиям договора.

Напомним, что соответствующий Закон был принят на утреннем заседании ВР 15 мая 2018 года с учетом замечаний и технико-юридическими правками.

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