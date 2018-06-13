В столице ночью и утром 13 июня ожидается гроза. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает сайт КГГА.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства Киевской госадминистрации  напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра: 

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; 
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев 
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; 
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт. 

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы.

Как сообщала "Страна",  над Украиной встали тучи, которые принесут ливни и шквальный ветер.

Ранее синоптик показала карту с дождями и грозами возле Киева и Львова.

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