Видеоролик, снятый профессиональным испанским оператором Даниэлем Лопесом в горах Канарских островов, и опубликованный на YouTube-канале APOD всего за несколько часов стал хитом, набрав более миллиона просмотров.

Съемка проводилась при помощи телескопического объектива с расстояния в 16 километров. За счет этого кажется, что Луна размером с гору, а люди - совсем крошечные. Больше никаких манипуляций с видео не производилось, пишет NatGeo.

Эффект падающей на людей Луны связан не с трюком или ускоренным воспроизведением видео - спутник Земли движется так быстро в результате вращения планеты.

Видео: Youtube.com/APOD Videos

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