Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во вторник вечером покинул Сингапур, где провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Strait Times.

Во данным западных авиационных ресурсов, Ким Чен Ын вылетел на одном из двух присланных из Пекина для него и его окружения самолетов Boeing 747 авиакомпании Air China, обслуживающей китайское руководство.

Немногим ранее во вторник Сингапур покинул и Дональд Трамп.

"Страна" сообщала, что после встречи с Ким Чен Ыном, Трамп оставил в силе санкции против КНДР.

Эксперт по языку тела рассказал, кто вышел победителем из дуэли при рукопожатии Трампа и Ким Чен Ына.

Мы писали, что Порошенко прокомментировал встречу Трампа с Ким Чен Ыном, вспомнив отказ Украины от статуса ядерной державы.