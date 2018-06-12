Ким Чен Ын улетел из Сингапура на присланном из Китая самолете
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во вторник вечером покинул Сингапур, где провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Strait Times.
Во данным западных авиационных ресурсов, Ким Чен Ын вылетел на одном из двух присланных из Пекина для него и его окружения самолетов Boeing 747 авиакомпании Air China, обслуживающей китайское руководство.
Немногим ранее во вторник Сингапур покинул и Дональд Трамп.
"Страна" сообщала, что после встречи с Ким Чен Ыном, Трамп оставил в силе санкции против КНДР.
Эксперт по языку тела рассказал, кто вышел победителем из дуэли при рукопожатии Трампа и Ким Чен Ына.
Мы писали, что Порошенко прокомментировал встречу Трампа с Ким Чен Ыном, вспомнив отказ Украины от статуса ядерной державы.
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