Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выступили во вторник с заявлениями, в которых приветствуется соглашение между премьер-министрами Греции и Македонии Алексисом Ципрасом и Зораном Заевым по разрешению спора о названии бывшей югославской республики.

Теперь страна будет называться Республика Северная Македония, сообщает "Интерфакс- Украина".

Спор о названии Македония между двумя государствами происходил на протяжении более 25 лет, так как Греция считала, что Республики Македония может предъявить территориальные претензий на греческую область Македония.

"Это историческое соглашение является итогом многолетней терпеливой дипломатии и готовности этих двух лидеров разрешить спор, который слишком долго беспокоил регион", - заявил Столтенберг.

Он призвал обе страны доработать соглашение, достигнутое двумя лидерами. По его словам, это направит Скопье на путь к членству в НАТО и поможет упрочить мир и стабильность на Западных Балканах в целом.

Федерики Могерини ожидает, что ЕС одобрит рекомендацию Еврокомиссии по открытию переговоров о вступлении в Евросоюз с бывшей югославской Республикой Македонией с новым именем уже в июне.

Как сообщала "Страна", ранее Порошенко назвал сроки своей мечты о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз.

Мы писали, что начали действовать пошлины США на сталь и алюминий из Евросоюза.