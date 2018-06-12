Установлен единый подход к разработке органами государственного надзора (контроля) критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора.

Соответствующая Методика утверждена постановлением Кабмина от 10 мая 2018 года № 342, которое вступило в силу 12 июня 2018 года.

Введены более четкие требования для оценки и определения степени риска от осуществления такой деятельности, что обеспечит оптимальное перераспределение внимания органов государственного надзора (контроля) от менее рисковых субъектов хозяйствования к более рисковым.

Критерии определят на основе выявленных связей между негативными последствиями (с учетом их масштаба, причин (условий) и количества) и соответствующими количественными и качественными показателями (характеристиками) хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования.

При разработке критериев определяются четкие, понятные и измеримые показатели, по которым определяется степень риска, а по каждому показателю критериев начисляются баллы. Количество баллов должно отражать степень соответствующего риска.

Информация об отнесении субъектов хозяйствования к степени риска обобщается путем составления перечня в соответствующей сфере хозяйственной деятельности, с расположением их в порядке уменьшения сумм баллов. Такой перечень обновляется ежегодно не позднее 15 октября.

Периодичность плановых проверок устанавливается в зависимости от степени риска и может меняться в случае отсутствия существенных нарушений путем установления соответствующего коэффициента (кроме субъектов хозяйствования, отнесенных к высокой степени риска).

Сведения о перечне субъектов хозяйствования, подлежащих государственному надзору (контролю) в соответствующей сфере хозяйственной деятельности с указанием степени риска будут публиковаться на официальном сайте соответствующего органа государственного контроля.

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