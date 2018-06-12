Во вторник, 12 июня, в Шевченковском районе Киева возле метро "Дорогожичи" неизвестный мужчина совершил попытку ограбить "Кредит Кафе".

При себе у правонарушителя был нож. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-офицера полиции Шевченковского района.

Инцидент произошел около 16:45. Грабитель ворвался в заведение и, угрожая девушке-кассиру оружием, потребовал деньги.

Девушка на кассе вовремя среагировала и буквально сразу нажала кнопку срочного вызова полиции. Заметив это, мужчина бросился бежать. Когда полиция прибыла по вызову, грабитель уже скрылся с места преступления. По словам правоохранителей, никто не пострадал.

Фото: kiev.informator.ua

Следователи-криминалисты на месте провели осмотр помещения "Кредит Кафе" и прилегающей территории, опросили свидетелей, сняли отпечатки пальцев. В данный момент полиция еще не внесла сведения об инциденте в Единый реестр досудебных расследований, но прилагает все усилия, чтобы поймать сбежавшего грабителя.

Как сообщала "Страна", ранее полицейские поймали банду грабителей и "клофелинщиц", угощавшую жертв напитками с психотропом.

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