Закон "О Высшем антикоррупционном суде", одобренный Верховной Радой 7 июня и подписанный президентом Петром Порошенко 11 июня, будет опубликован в парламентской газете "Голос Украины" за 13 число.

"13 июня в "Голосе Украины": официально обнародован закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде", - сообщается в микроблоге Верховной Рады в соцсети Twitter во вторник вечером.

Фото: twitter.com/verkhovna_rada

Как сообщалось, согласно переходным положениям, закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы суда, чего, по словам Порошенко, следует ожидать до конца года.

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