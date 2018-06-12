Лицензированные врачи ветеринарной медицины смогут выдавать ветеринарно-санитарные паспорта на животных. Изменения внесены в Порядок выдачи ветеринарных документов.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 6 июня 2018 года № 447, которое вступит в силу через 30 дней со дня опубликования.

Также установлено, что ветеринарные документы выдают государственные инспекторы и уполномоченные врачи ветеринарной медицины главных управлений Госпродпотребслужбы в областях и городе Киеве.

Отмечается, что ранее такие документы выдавали соответствующие инспекторы и врачи управлений ветеринарной медицины в АР Крым, областях, гг. Киеве и Севастополе, городах областного значения, районах.

Ветеринарные документы также уполномочены выдавать государственные учреждения ветмедицины, региональные службы государственного ветеринарно-санитарного надзора и контроля на государственной границе и транспорте.

Кроме того, установлено, что уполномоченный врач ветеринарной медицины может выдавать международные ветеринарные сертификаты на товары, которые относятся к объектам ветеринарно-санитарного контроля и вывозятся за пределы Украины.

Также такие сертификаты могут выдавать государственные инспекторы ветеринарной медицины.

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