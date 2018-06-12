Лидер Ким Чен Ын, который на этой неделе в Сингапуре вместе с Дональдом Трампом принял участие в саммите КНДР-США, впервые сфотографировался с сингапурскими министрами для селфи.

Об этом сообщает Petapixel.

В понедельник вечером Ким посещал туристические достопримечательности Сингапура. Он посетил парковый комплекс "Сады у залива" и смотровую площадку "Скай парк", расположенную на высоте 200 метров.

Затем Ким Чен Ын вместе с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнан остановился на "Юбилейном мосту" в парке "Мерлиона", и тот достал свой телефон и сделал с лидером КНДР селфи, которое потом выложил в свой Twitter.

Фото: twitter.com/VivianBala

Предполагают, что это первое селфи, для которого сфотографировался Ким Чен Ын. Некоторым ближайшим фотографам удалось также заснять "закулисную картину" во время селфи. Видео также появилось в сети.

WATCH: Kim Jong Un is touring tourist attractions in Singapore ahead of summit with President Trump https://t.co/AdqjAwRr88 pic.twitter.com/xd48R5m8Jl — CBS News (@CBSNews) 11 июня 2018 г.

Видео: twitter.com/CBSNews

Третий человек на фотографии - министр образования Сингапура Онг Е Кунг, который также сделал свое селфи с Ким Чен Ыном и выложил на своей странице в Facebook. Подпись к фото гласит: "Угадай где?"

Фото: facebook.com/ongyekung

Эти снимки быстро "разлетелись" в сети и произвели настоящий фурор среди мировой общественности. "На фото глава КНДР выглядит счастливым, он широко улыбается и смотрит прямо в объектив", - пишут СМИ.

"Ким, которого мы знаем в основном по официальными фотографиям правительства, на селфи совершенно другой, - констатирует источник.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео знаковых моментов встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Также после встречи с Ким Чен Ыном, Трамп оставил в силе санкции против КНДР.