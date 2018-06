Лидер Ким Чен Ын, который на этой неделе в Сингапуре вместе с Дональдом Трампом принял участие в саммите КНДР-США, впервые сфотографировался с сингапурскими министрами для селфи.

Об этом сообщает Petapixel.

В понедельник вечером Ким посещал туристические достопримечательности Сингапура. Он посетил парковый комплекс "Сады у залива" и смотровую площадку "Скай парк", расположенную на высоте 200 метров.

Затем Ким Чен Ын вместе с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнан остановился на "Юбилейном мосту" в парке "Мерлиона", и тот достал свой телефон и сделал с лидером КНДР селфи, которое потом выложил в свой Twitter.

Фото: twitter.com/VivianBala

Предполагают, что это первое селфи, для которого сфотографировался Ким Чен Ын. Некоторым ближайшим фотографам удалось также заснять "закулисную картину" во время селфи. Видео также появилось в сети.

WATCH: Kim Jong Un is touring tourist attractions in Singapore ahead of summit with President Trump https://t.co/AdqjAwRr88 pic.twitter.com/xd48R5m8Jl