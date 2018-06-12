Во вторник, 12 июня, в Центральном районном суде г. Николаева под председательством судьи Сергея Черниенко проходило предварительное судебное заседание по делу Юрия Богомяткова, который обвиняется в том, что нанес 15 ножевых ранений мастеру спорта по пауэрлифтингу Владиславу Гуртовенко. Об этом сообщают Новости N.

Однако, когда подозреваемого конвой доставил в суд, выяснилось, что в СИЗО Богомятков зашил себе рот.

Его адвокат отметила, что из-за состояния здоровья ее подзащитного заседание проводить нельзя - помимо зашитого рта, Богомятков уже неделю как объявил голодовку.

Фото: novosti-n.org

На вопрос судьи к подозреваемому, сможет ли он участвовать в процессе, он лишь отрицательно помахал головой.

Прокурор, в свою очередь, заявил, что заседание нужно проводить, акцентируя на том, что рот Богомятков зашил себе умышленно, чтобы затянуть дело и указал, что 24 июня истекает срок его содержания под стражей.

Мнение прокурора поддержал также и потерпевший Владислав Гуртовенко. В итоге, судья принял решение - перенести судебное заседание.

Ранее "Страна" сообщала, что в одной из камер Николаевского СИЗО ночью произошел пожар, а также о том, что в Николаевском СИЗО внезапно умер соратник криминального авторитета "Мультика".