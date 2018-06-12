Из-за урагана с градом в Закарпатье повреждены кровли почти 200 домах. Такие предварительные данные от спасателей по состоянию на 18:00 вторника, 12 июня. Об этом сообщает Мукачево.нет

На фото видно, что град размером в куриное яйцо разбил стекло на автомобилях и погнул кузов, а также побил шифер на крышах домов.

Фото: mukachevo.net

Информация о количестве поврежденных зданий уточняются. Пострадавших нет.

"Сегодня в 18:00 в результате ухудшения погодных условий (град, ливни и сильный ветер) повреждены кровли у 182 жилых домов в 4 населенных пунктах Иршавского района. Информация о количестве поврежденных зданий уточняется", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник вечером.

Также сообщается, что в 18:30 состоялось заседание штаба по ликвидации последствий непогоды Иршавской РГА.

"Жертв и травмированных в результате непогоды нет", – подчеркнули в ГСЧС.

Кроме того, сильные порывы ветра привели к падению деревьев на автодороги и придворовые территории региона.

"По состоянию на 18:00 зафиксировано 7 случаев (падений деревьев – ИФ): в Хустском (2), Тячевском (4) районах и Мукачево (1)", – резюмировали в ведомстве.

Также сильный град был в Ужгороде.

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Видео: facebook.com

Как сообщала Страна, сегодня и завтра в Украине объявили штормовое предупреждение.

Накануне в Словении град размером с теннисный мяч побил авто и крыши домов.

Также мы писали, что появилось видео мощного ливня с градом, который пронесся по Закарпатью.