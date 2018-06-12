Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что серьезная облачность накрыла западную часть Украины и в отдельных районах ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальные ветры.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook и опубликовала карту с громными облаками, накрывшими Украину.

"Будьте осторожны! Какой-то прямо лев разлегся над Украиной...", - прокомментировала она огромные облака, накрывшие часть страны, похожие на хищного зверя.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик показала карту с дождями и грозами возле Киева и Львова.

Также мы писали, что крупный град и шквалы. В Украине объявили штормовое предупреждение.

Кроме того, синоптик показала, как грозовые тучи надвигаются на Киев с запада.