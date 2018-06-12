Защита экс-нардепа, владельца агрохолдинга ООО "Комплекс "Агромакс" (выпускает продукцию под ТМ "Гавриловские курчата") Евгения Сигала, подозреваемого в создании "куриной ОПГ", обжаловала решение Печерского райсуда Киева, который избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца с залогом в размере 80 млн грн.

Об этом "Стране" сообщил адвокат бывшего парламентария Михаил Твердохлеб.

По его словам, жалоба была подана в Апелляционный суд Киева 12 июня. Время назначения соответствующего заседания пока не определено.

Аналогичным образом оспаривается решение об аресте директора филиала птицеводческого комплекса ООО "Комплекс "Агромарс" Ивана Зозули, которого суд поместил под стражу, установив размер залога в 84 млн грн. Апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции в его случае была подана адвокатом Сергем Масем 12 июня.

Ранее "Страна" писала, что за арестованную по "делу Гавриловских курчат" совладелицу агрохолдинга Марину Сигал внесли залог в размере 90 млн грн, после чего она вышла на свободу из СИЗО. В то же время, ее супруг Евгений Сигал и руководитель структурного подразделения "Агромарса" Иван Зозуля продолжают содержаться под стражей.

Также мы писали, что на самом деле может стоять за арестом экс-нардепа Евгения Сигала и его жены, которым вменяется три статьи УК Украины по факту выявленных экологических нарушений на производстве птицефабрики, в результате чего окружающей среде был нанесен ущерб в размере 254 млн грн.