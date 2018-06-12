На улице Набережно-Крещатицкой, возле Почтовой площади в сторону Гаванского моста в Киеве, произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

По данным свидетелей, мужчина пытался перебежать 6 полос скоростного движения в неположенном месте, но его сбил автомобиль Subaru.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Как сообщала "Страна", в субботу, 9 июня, под Киевом произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Так на выезде из Киева фура столкнулась с пассажирским автобусом, а тот влетел в грузовик. О точном количестве пострадавших не сообщается.

Ранее появились фото и видео странного ДТП с клумбой на площади в Киеве.

Также мы показывали видео ДТП в Киеве на Стеценко, где столкнулись три автомобиля.