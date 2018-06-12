Совладельцам разрешили отказаться от оператора, который устанавливает общий счетчик на дом
Собственников (совладельцев) здания оператор внешних инженерных сетей должен уведомить об установлении общего домового счетчика не менее чем за два месяца до самой установки.
Соответствующий Порядок утвержден постановлением Кабмина от 6 июня 2018 года № 444, которое вступит в силу со дня опубликования, пишет "Лига".
Также утверждена форма такого уведомления, в котором, в частности, указывается стоимость установки узла, размер взноса, порядок его уплаты, реквизиты оператора.
Уведомление доводится до сведения владельцев здания путем размещения:
- на официальном сайте оператора внешних инженерных сетей, а в случае его отсутствия - на сайте органа местного самоуправления;
- в общедоступном месте на информационных стендах в подъездах здания.
Кроме того, оператор уведомляет каждого владельца здания о соответствующем намерении на бумажном носителе в течение 30 дней со дня размещения уведомления на сайте или на информационных стендах (если отсутствуют соответствующие сайты).
Днем получения уведомления владельцами является дата размещения сообщения на соответствующем сайте, или в случае отсутствия - на информационных стендах.
Владельцы здания в течение двух месяцев со дня получения уведомления могут сообщить оператору о:
- согласии на установление узла на предложенных условиях;
- намерении согласовать отличные от предложенных условия;
- намерении самостоятельно оборудовать здание таким узлом.
Ранее "Страна" сообщала, что владельцам домов разрешили самим устанавливать общие счетчики тепла и воды.
Также украинцев передумали штрафовать за отсутствие счетчиков тепла и воды.