Собственников (совладельцев) здания оператор внешних инженерных сетей должен уведомить об установлении общего домового счетчика не менее чем за два месяца до самой установки.

Соответствующий Порядок утвержден постановлением Кабмина от 6 июня 2018 года № 444, которое вступит в силу со дня опубликования, пишет "Лига".

Также утверждена форма такого уведомления, в котором, в частности, указывается стоимость установки узла, размер взноса, порядок его уплаты, реквизиты оператора.

Уведомление доводится до сведения владельцев здания путем размещения:

на официальном сайте оператора внешних инженерных сетей, а в случае его отсутствия - на сайте органа местного самоуправления;

в общедоступном месте на информационных стендах в подъездах здания.

Кроме того, оператор уведомляет каждого владельца здания о соответствующем намерении на бумажном носителе в течение 30 дней со дня размещения уведомления на сайте или на информационных стендах (если отсутствуют соответствующие сайты).

Днем получения уведомления владельцами является дата размещения сообщения на соответствующем сайте, или в случае отсутствия - на информационных стендах.

Владельцы здания в течение двух месяцев со дня получения уведомления могут сообщить оператору о:

согласии на установление узла на предложенных условиях;

намерении согласовать отличные от предложенных условия;

намерении самостоятельно оборудовать здание таким узлом.

Ранее "Страна" сообщала, что владельцам домов разрешили самим устанавливать общие счетчики тепла и воды.

Также украинцев передумали штрафовать за отсутствие счетчиков тепла и воды.