Россия облегчит выдачу своего паспорта жителям неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Это громкое заявление Владимир Путин сделал в ходе "прямой линии", которая состоялась 7 июня.

Причем коснуться это может не только дончан и луганчан. Путин дал понять, что на гражданство РФ, по-хорошему, должны иметь право все, кто на объективных основаниях считают себя русскими и принадлежащими к русской культуре.

Под эту категорию подпадают миллионы украинцев. Поэтому наша страна для России - главный источник подобной иммиграции. А в Госдуме РФ есть сразу несколько законопроектов, которые призваны обеспечить раздачу российских паспортов.

"Страна" изучила эти документы и посмотрела, как Россия собирается вливать в себя "свежую кровь".

Как поднималась тема

С 2013 года украинский вопрос поднимался на всех ежегодных пресс-конференциях и "прямых линиях" Путина. Но жителей Донбасса вывели в эфир к президенту России впервые.

"А теперь о проблеме, о которой нам, обращаясь на "прямую линию", сообщали десятки и десятки тысяч человек. Не будем сразу говорить, чего она касается. Мы идем в город Батайск, Ростовская область", — анонсировал включение ведущий.

Украинцам этот небольшой российский город известен по сериалу "Физрук" (поисковый запрос номер 1 в 2017 году в Украине по версии Google, - Прим.Ред.). Племянник главного героя по прозвищу Димас переехал в Москву из Батайска. У российской аудитории Батайск стал собирательным образом - так теперь называют депрессивные, живущие по законам 90-х населенные пункты.

В Батайске напротив телевизионной камеры расположились несколько человек. Во вступительной части жители Донбасса сообщили, что бежали от войны, живут и работают в России, но столкнулись с массой проблем:

"(…) Мы хотим здесь быть полезными, но при оформлении документов мы столкнулись с очень большими проблемами. Вопервых, это закон о 90 днях, по которому мы вынуждены будем уезжать на 90 дней туда. А куда? Потому что там идут боевые действия.

Я не могу с больным ребенком уехать на 90 дней. Оформление документов здесь происходит длительный период времени. И плюс еще справки, которые мы вынуждены собирать здесь, они очень дорого стоят, на которые мы должны зарабатывать.

Но тут какой-то круговорот получается: чтобы взять справку и легально здесь работать и помогать - мы хотим быть полезными здесь - мы должны зарабатывать, но в то же время нас не могут устроить на работу, потому что у нас нет документов.

Владимир Владимирович, пожалуйста, обратите на нас внимание и на ту проблему, чтобы упростить систему получения гражданства для граждан "ЛНР" и "ДНР". Спасибо Вам огромное!"

Прежде чем перейти к ответу российского президента, сделаем одну поправку. Норма о том, жители так называемых "ДНР" и "ЛНР", проживающие в России, должны пересекать границу каждые 90 дней, была отменена в августе 2017 года.

С того времени уроженцы Донбасса могут регулярно и неограниченное количество раз продлевать миграционный учет без необходимости пересечения границы. Странно, что просителям - тем более, если это самая острая для них проблема - это неизвестно.

Еще раньше, в январе 2017 года, Владимир Путин легализовал "паспорта" непризнанных "ДНР" и "ЛНР". Сейчас эти "документы" также дают право пребывания в Российской Федерации все 365 дней в году, а не 90 из 180-ти.

Оформление каких документов занимает в Батайске длительный период и какие справки стоят очень дорого из вопроса украинцев не слишком понятно. Возможно, они подразумевали оформление патента, который дает право официально работать, и его оплату.

В Ростовской области за разрешение на работу нужно ежемесячно вносить 3237 рублей (1357 гривень). Для сравнения, в Москве такой платеж составляет 4500 рублей (1886 гривень), а в Якутии – 9102 рублей (3816 гривень).

Ответ Путина

Отвечая на эти вопросы, Путин выглядел так, будто его поставили в неудобное положение - он сказал, что о таких проблемах ему "неловко слушать".

"(…) Вы знаете, мне даже неловко слушать о том, что до сих пор существует проблема, скажем, с трудоустройством. Мы уже неоднократно обращались к этому вопросу, и я уже давал поручение миграционной службе обратить на это внимание, сделать соответствующие предложения, отрегулировать эти вопросы, если требуется, в действующем законе.

Это все нужно сделать. Вот я еще раз об этом говорю Министру внутренних дел и руководству самой миграционной службы. У нас есть всякие там проекты законов на этот счет, но, к сожалению, они до сих пор не реализованы. Постараюсь сделать так, чтобы в вашем случае проблема была закрыта. Но она носит более широкий характер.

Я глубоко убежден в том, что мы вообще должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства. Это имеет и гуманитарное измерение, это имеет и экономическое измерение.

В связи со сложной демографической ситуацией в России эта проблема становится не только медицинской и не только социальной, она приобретает ярко выраженный экономический характер. У нас число женщин детородного возраста к 2032 году сократится более чем на 25 процентов (…)

Одно из немногих средств решения этой проблемы для России — это привлечение наших соотечественников в Россию. Конечно, прежде всего речь идет о людях вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности, но речь прежде всего идет о людях, которые считают себя кровно связанными с русским миром, владеющими русским языком, желающими работать в нашей стране, имеющими соответствующие компетенции.

Поэтому в этой сфере совершенно точно должны быть приняты серьезные, кардинальные меры с учетом, конечно, интересов наших граждан, Российской Федерации, проживающих в тех или иных регионах, и имею в виду ситуацию на рынке труда. У нас Министр внутренних дел на связи.

Владимир Александрович, я сейчас не буду заставлять вас по этому поводу чтото говорить или комментировать. Вы услышали то, что я сказал. Знаю, что многое нужно отрегулировать на законодательном уровне, и это напрямую, может быть, не связано с вашим ведомством, но что связано с вашим ведомством и с миграционной службой — вы должны инициировать эти процессы (…)

Здесь у нас на связи и губернатор Ростовской области и города Ростова-на-Дону. Поэтому я вас тоже прошу с этими людьми поработать и сделать все, для того чтобы обеспечить их интересы, помочь им. Они в непростой находятся жизненной ситуации, и они нам не чужие".

В ответе Путина интересно то, что он поднял тему, на которую мог бы и промолчать - раздача российских паспортов. Очевидно, что обещание было им дано не под давлением обстоятельств. Да и судя по видеокартинке, вопрос из Батайска подготовили заранее - и, вероятно, именно под это заявление российского президента.

Здесь скорее всего и кроется разгадка странных неточностей вопроса, заданного Путину: по всей видимости, перед просителями стояла задача максимально заострить проблему - чтобы в ответ прозвучало ее решение.

Устоявшей практикой в РФ считается: если президент дает поручения в прямом эфире, то в короткий промежуток времени это отражается на законодательной базе.

"Страна" решила выяснить, какие проекты законов на тему российского гражданства есть, но, выражаясь словами Путина, "до сих пор не реализованы". Отталкиваясь от этих документов можно сделать вывод, на каком основании украинцам (в первую очередь с неподконтрольной части Донбасса), возможно, будут выдавать паспорта РФ.

Шесть вариантов Госдумы

Сейчас в Государственной Думе на рассмотрении находятся шесть законопроектов с поправками в федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации". Опишем кратко каждый из них.

Первый. Про детей. Цель предлагаемых законопроектом поправок – создание максимально упрощенного порядка получения гражданства проживающим за рубежом ребенком, один из родителей которого — гражданин Российской Федерации, либо приобретает гражданство РФ.

Второй. Инициирован властями Республики Карелии. Граждане, родившиеся в Карелии в период с 31 марта 1940 до 16 июля 1956 года, сейчас не могут воспользоваться правом получения гражданства по упрощенной процедуре. Причина — на протяжении 16 лет Карельская АССР имела статус Карело-Финской ССР, то есть не была территорией РСФСР. Руководство региона предлагает пересмотреть эту норму и предоставить ее уроженцам такое право.

Третий. Про ветеранов. Законопроект предлагает упростить процедуру получения гражданства ветеранам Великой Отечественной войны, которые являются иностранными гражданами или лицами без гражданства. При этом ветераны должны быть бывшими гражданами СССР и сейчас проживать на территории России.

Четвертый. Один из авторов законопроекта — бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Предлагает выдавать гражданство России тем уроженцам и жителям полуострова, у которых по состоянию на 18 марта 2014 года не было крымской прописки.

Пятый. Законопроект предлагает расширить географию выдачи гражданства для носителей русского языка. По текущему законодательству, право на упрощенную процедуру получения паспорта РФ имеет любой носитель русского языка, который родился в пределах нынешней России - хоть во времена СССР, хоть при Российской империи. Или если у соискателя гражданства на той же территории родились родственники по прямой восходящей линии.

Законопроект предлагает исключить ограничения по нынешним границам РФ и предлагают следующую формулировку: "Иностранный гражданин или лицо без гражданства по результатам собеседования, проведенного с ними комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, могут быть признаны носителями русского языка, то есть лицами, владеющими русским языком и повседневно использующими его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если данные лица либо их родственники по прямой восходящей линии родились либо постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР".

То есть, по данному законопроекту, любой житель Украины (которая в виде УССР входила в состав Советского Союза), владеющий русским языком, может претендовать на российское гражданство.

Шестой. О русских по национальности из Украины. "В Украине проживает более 10 миллионов этнических русских. Представляется, что необходимо принять реальные меры по защите русского населения, предоставив им возможность беспрепятственного въезда в Россию и получения российского гражданства в кратчайшие сроки", - написано в пояснительной записке.

В законопроекте указано, что с заявлением о приеме в российское гражданство вправе обратиться те иностранные граждане, хотя бы один из родителей которых является по национальности русским.

"При этом для таких лиц не требуется соблюдения условий о непрерывном проживании на территории России в течение 5 лет и предоставлении вида на жительство, подтверждении законного источника к существованию, сдачи экзамена на определение знаний русского языка", — указано в документе.

В практическом смысле это означает, что гражданин Украины может выехать, например, из Донецка в Россию с пакетом документов, подать заявление на российское гражданство, потом уехать домой, затем снова приехать в РФ за паспортом, после чего вернуться в Донецк, где и продолжать жить.

Правда, есть вопрос относительно доказательств "русскости". Для тех, кто родился во времена СССР это сделать достаточно просто - в советских свидетельствах о рождении указывалась в обязательном порядке национальность обоих родителей.

В тоже время в украинских свидетельствах о рождении национальность не указывается.

На каком варианте остановится Россия

По мнению собеседника "Страны" в Федеральной миграционной службе РФ, российская власть будет делать ставку на максимально широкие возможности принятия украинцев в граждане России. То есть, речь идет о пятом и шестом законопроекте, либо о каком-то новом, но аналогичным им по духу.

"Законопроектов по гражданству для "ЛНР" и "ДНР" и вообще для русскоязычных граждан бывшего Союза написана в стол куча. Люди Путину пишут с посылом: "Доколе? Не признаете нас, так хоть выдайте паспорта". С начала войны эта тема много раз обсуждалась, но решение Путина только сейчас пришло. Почему сейчас? Не знаю. Закон де-факто будет для жителей Донбасса, но юридически стоит задача так, чтобы гражданин Украины из любого региона тоже смог им воспользоваться. Если эти законы и нормативные акты под них будут приняты, то за три-пять лет вся неподконтрольная Украине часть Донбасса будет с российскими паспортами", — прогнозирует источник в ФМС.

В первом квартале 2018 года российское гражданство получили 19 427 украинцев. Исходя из данных за три месяца, сохраняется динамика 2017 года - всего паспорта с двуглавым орлом за прошлый год получили 85 119 украинцев.

Но в 2018 году (начиная с осени) ожидается резкий рост числа выданных паспортов.

Дело в том, что 1 сентября 2017 в силу вступили поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации". Они отменили обязательную справку из Украины о том, что человек больше не ее гражданин.

На практике получить такую справку было практически нереально. Лишить гражданства может лишь президент Порошенко - а он за весь прошлый год сделал это только 28 раз. То есть реально российский закон об упрощенной процедуре выдачи паспорта из-за этой нормы не работал.

А вот с осени прошлого года стало достаточно написать заявление: "Отказываюсь от гражданства Украины в пользу российского", и отправить в консульство Украины. И, начиная с конца лета этого года, паспорта РФ начнут массово получать те, кто одним из первых воспользовался измененным законодательством.

Если же к тому времени Госдума примет законы, которые еще более упрощают порядок получения российского гражданства, то прозвучавший выше прогноз о том, что за 3-5 лет большая часть жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" получит российские паспорта, не будет казаться таким уж фантастическим.

Что, в свою очередь, создаст принципиально новую ситуацию относительно перспектив реинтеграции этих территорий в Украину.