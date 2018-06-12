Сотрудники полиции выяснили, что к инциденту, случившемуся 21 мая в общеобразовательной школе №6 г. Николаева, в результате которого были госпитализованы 36 учеников, причастен 16-летний юноша, которому объявлено о подозрении.

"Правонарушителем оказался 16-летний ученик одного из учебных заведений города, который пришел в эту школу к своему знакомому… В присутствии деда правоохранители опросили подростка. Он объяснил, что носил с собой баллончик для самообороны, а распылил его в школе случайно, из-за собственной неосторожности", – сообщает Заводской отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, передает "Интерфакс-Украина".

В полиции сообщили, что, после того как 21 мая школьники были госпитализированы с жалобами на першение в горле, слезоточивость и головную боль, следователи Заводского отдела полиции начали расследование уголовного производства, открытого по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство").

По согласованию с прокуратурой несовершеннолетний извещен о подозрении в совершении вышеуказанного уголовного правонарушения. Досудебное следствие продолжается.

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