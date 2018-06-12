Ребенка сможет вывезти вывозить за границу один из родителей, с которым он проживает без разрешения второго родителя на срок до 1 месяца.

О подготовке соответствующего законопроекта сообщил министр юстиции Павел Петренко в Twitter.

Министр отметил, что это вполне европейская практика, которая позволит ребенку отдохнуть, или пройти курс лечения.

Фото: twitter.com/Petrenko_Pavlo

Напомним, с февраля ребенка можно самовольно вывезти за границу на основании справки о задолженности по алиментам. Дети до 16 лет могут выехать из Украины в сопровождении одного из родителей без нотариально заверенного согласия второго родителя. Справка выдается органом ГИС, если долг не погашен за 6 месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.

Ранее "Страна" сообщала, что на границе задержали мужчину, который пытался вывезти в Венгрию ребенка, спрятанного под сумками.

Также Рада разрешила вывозить ребенка за границу без согласия одного из родителей.