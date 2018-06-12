Синоптик показала карту с дождями и грозами возле Киева и Львова
Синоптик Наталья Диденко показала погодную карту, где видно, где и как собираются грозовые облака. Она на карте обозначены насыщенным красным и малиновым светом.
"Дождей стало больше. Избегайте гроз", - написала она в Facebook.
На карте видно, что самые сильные дожди идут в Карпатах и Львовской области.
Фото: facebook.com
В западных, северных и центральных областях Украины в течение 12-13 июня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"12-13 июня в западных, северных и центральных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, до конца суток 12 июня на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, местами крупный град и шквалы 25-28 м/с", - говорится в штормовом предупреждении № 7/12 о стихийных гидрометеорологических явлениях.
Ранее мы писали, что синоптик показала карту, как будет влиять на погоду в Украине мощный циклон.
Также стало известно, что с понедельника 11 июня Украину накроет циклон с грозовыми дождями.