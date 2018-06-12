В 2018 году украинские компании ввезли более 15,1 тыс. тонн гречихи, что уже на 94% больше, если сравнивать с прошлым маркетинговым годом.

Об этом сообщает "Украгроконсалт".

Больше всего гречихи было импортировано из России - 10,2 тысячи тонн или 68%. Остальной объем импорта пришелся на Казахстан.

Следует отметить, что не фоне увеличения импорта Украина также наращивает и собственное производство. В частности, в 2017 году было произведено 180 тыс. тонн гречихи, что стало наибольшим показателем за последние пять лет.

Ранее "Страна" сообщала, что гречку хотят превратить в национальный продукт Украины.

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