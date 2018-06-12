Валютчики никак не могут раскачать курс доллара, передает UBR.ua. 12 июня была надежда продавить безналичные котировки к 26,08-26,09 грн./$, однако казначеи так и не смогли этого сделать.

В итоге межбанк закрылся на уровнях предыдущего дня - в рамках 26,095-26,10 грн./$, начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Первым рынок растревожил Нацбанк. После его утреннего выхода с выкупом по 26,0890-26,09 грн./$ (приобрел около $10 млн.) котировки приподнялись на полкопейки-копейку. А новый подъем спровоцировали уже банки с иностранным капиталом, которые под занавес торгов сделали несколько валютных покупок. Этого оказалось достаточно для небольшого роста котировок.

"Безналичная торговля идет очень в узких диапазонах", - объяснил ситуацию директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Казначеи говорят, что активнее всего доллар скупали ING Bank, Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank, а продавали - Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Ситибанк, Укрэксимбанк, а также ПУМБ (продавал, но меньше обычного).

Объем торгов увеличился совсем незначительно: со вчерашних $270,32 млн. до $287,7 млн. И, похоже, уже не будет сильно расти до конца лета - рынок перешел в отпускной (читай - малоликвидный) режим. Потому финансисты пока не предсказывают межбанку резких раскачек.

"Завтра вряд ли что-то поменяется", - заверил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Хотя директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной и спрогнозировал на 13 июня работу межбанка в более широких рамках - 26,07-26,12 грн./$.

"Факторы влияния на курсовые колебания завтра остаются неизменными: объем сделок может увеличиться за счет обеспечения хозяйственной деятельности крупными игроками рынка, увеличение остатков банков на корсчетах НБУ может спровоцировать спекулятивные колебания, расширяющие диапазон торгов", - объяснил он.

Как сообщала "Страна", Внешний долг банковского сектора Украины близится к $6 млрд.

Ранее мы сообщали, что курс доллара к гривне на межбанке идет вниз.

Также в НБУ рассказали, кто и как определяет курс национальной валюты.