Появилось фото обложки нового номера французского сатирического журнала Charlie Hebdo (Шарли Эбдо), посвященной ЧМ-2018 в России.

Фото опубликовано в Twitter самого журнала.

На обложке изображен президент России Владимир Путин, который из танка целится в футбольные ворота, подразумевая, вероятно, что чемпионат используется как элемент войны.

Также в комментарии говорится, что Мундиаль в России - это трагикомедия в "потемкинских деревнях".

Фото: twitter.com/Charlie_Hebdo

Ранее "Страна" сообщала что нового принесет футбольной планете ЧМ-2018.

Также мы писали, что Пеле зовут на ЧМ-2018, но он не может приехать по состоянию здоровья.

Кстати, 10 игроков основы сборной Аргентины, включая Месси, не вышли на тренировку на ЧМ-2018.