Международная неправительственная организация Freedom House заявила об увеличении случаев нападения ультраправых националистов на представителей меньшинств с начала 2018 года.

Об этом презентации нового аналитического отчета Freedom House сообщил автор обзора Вячеслав Лихачев, передают "Украинские новости".

"В последние месяцы мы видим некоторую негативную динамику. С начала этого года резко возросло количество инцидентов со стороны ультраправых, связанных со срывом мероприятий, публичных акций и закрытых мероприятий. И резкое увеличение инцидентов, связанных с нападением на меньшинства", - сказал он.

Лихачев также вспомнил о нападении на ромов и антисемитских выступлениях.

Ранее "Страна" сообщала, что треть украинцев не видят свободы слова в Украине - опрос.

Также Госдеп США заявил о нарушениях прав человека, цензуре и коррупции в Украине.