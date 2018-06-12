Первый заместитель генерального директора Открытого акционерного общества (ПАО) "Укрпочта" Александр Чернявский во время рабочей встречи редакторов национальных и региональных газет, активистов Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) заявил о критическом состоянии предприятия. Об этом сообщила пресс-служба НСЖУ, передают Украинские новости.

Именно этим "Укрпочта" объясняет предложения крупным издателям отсрочить расчет с редакциями по итогам подписной кампании.

"На сегодня, по нашим подсчетам нужно отдать редакциям около 260 млн гривен. По условиям контракта выплата должна состояться в конце июля - начале августа. Чтобы хорошо всем, предлагаем рассрочить выплаты с авансированием 40% и отсрочкой "хвоста" в сентябре, - говорит Александр Чернявский. - Конечно, окончательное решение будет за редакциями, настаивать здесь мы не имеем права".

Подписные средства, как отмечает Чернявский, конечно, не являются собственными средствами "Укрпочты" - их приносят граждане, желая подписаться на то или иное издание. А "Укрпочта" выступает лишь посредником.

"Но ситуация складывается такая, что сейчас предприятие находится в довольно затруднительном положении. Поэтому нам важно достичь взаимовыгодного компромисса. У нас вот уже полгода остается неурегулированным вопрос о тарификации Пенсионного фонда. А этот вид деятельности достаточно мощный: поглощает около 50% наших расходов, а в доходной части составляет около 25%, - отмечает Чернявский. - Мы очень сильно зависим от Пенсионного фонда: если же откажемся от сотрудничества с ним, то около 20-25 тыс. работников "Укрпочты" потеряют рабочие места, будет закрыто около 6 тыс. отделений. Но после роста минимальной заработной платы денег, которые поступают от Пенсионного фонда, не хватает для выплаты заработной платы нашим почтальонам, операторам и другим работникам. К сожалению, в такой ситуации должны признать, что "Укрпочта" находится на грани банкротства".

Как известно, впервые "Укрпочта" существенно задержала расчеты с украинскими издателями в начале 2017 года, сразу после введения нового уровня минимальной заработной платы в размере 3 200 гривен.

Как сообщала Страна, ранее "Укрпочта" почти в 2 раза сократила число почтовых ящиков в стране.

Мы писали, что "Укрпочта" повысит стоимость своих услуг почти в половину.

Ранее стало известно, что "Укрпочта" поднимает тарифы на доставку газет в 2018 году.